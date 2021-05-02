Уровень реки в Томске повысился более чем на 100 см

В Томской области нет подтопленных населенных пунктов; спасатели напоминают о соблюдении мер безопасности.

Вода в реке Томь на территории областного центра повысилась примерно на 110 см – уровень пока не достигает критической отметки. Другие реки в регионе в основном понизились. Паводковая обстановка остается стабильной, подтопленных территорий нет, сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Томской области.

– Уровень воды в Томи в районе Лагерного сада за сутки повысился на 112 см и составляет 484 см при опасной отметке 890 см, в районе Речвокзала – на 107 см и составляет 464 см при опасной отметке 750 см, – говорится в сообщении.

Также отмечается, что в районе г. Колпашево уровень воды понизился на шесть сантиметров и сейчас составляет 708 см (опасная отметка – 753). В Каргасокском районе вода стала ниже на 22 см, уровень достигает 893 см при критической отметке в 1 030 см.

На других гидропостах вода повысилась от девяти до 58 см, запасы до опасных отметок составляют от 45 до 495 см.

МЧС также сообщает, что кромка ледостава на Оби сейчас находится в Александровском районе, за сутки река вскрылась на 39 км.