Томичку будут судить за ДТП с причинением тяжкого вреда здоровью

Следствие установило, что женщина была в состоянии алкогольного опьянения и не справилась с управлением.

33-летняя томичка стала виновницей ДТП, в котором был причинен тяжкий вред здоровью двум пассажирам. Уголовное дело передано для рассмотрения в Советский суд Томска, женщина признала свою вину и частично выплатила причиненный ущерб, сообщается на сайте прокуратуры региона.

Следствие установило, что в ноябре 2020 года обвиняемая на своем автомобиле «LEXUS GX 460» наехала на бордюрный камень и столкнулась с «HONDA STEP WGN».

– В результате машины отбросило на полосу встречного движения, где они столкнулись с двумя другими автомобилями, следовавшими в противоположном направлении. В результате происшествия пассажирам автомобилей «LEXUS GX 460» и «HONDA STEP WGN» причинен тяжкий вред здоровью, – говорится в сообщении прокуратуры.

ДТП произошло в ночное время, обвиняемая была в состоянии алкогольного опьянения. Уголовное дело по п. «а» ч. 2 ст. 264 УК РФ направлено для рассмотрения в Советский районный суд Томска. Женщина признала свою вину в полном объеме и частично возместила причиненный ущерб.