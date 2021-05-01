К сведению томичей: отменен день тишины перед выборами при многодневном голосовании

Отныне предвыборная агитация должна заканчиваться в ноль часов по местному времени первого дня голосования. Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

Президент России Владимир Путин подписал закон, отменяющий день тишины перед выборами при многодневном голосовании. Нормативный акт опубликован 30 апреля 2021 года на официальном портале правовой информации и уже вступил в силу.

Согласно закону, предвыборная агитация должна быть окончена в ноль часов по местному времени первого дня голосования. Таким образом, отменяется день тишины в день перед выборами при многодневном голосовании.

Также в документе прописано, что в случае обжалования решения избиркома или комиссии референдума об отказе в регистрации кандидата, списка кандидатов или инициативной группы по проведению референдума иск в суд может быть подан в течение пяти дней со дня принятия вышестоящим избиркомом решения оставить жалобу без удовлетворения.

Кроме того, закон уменьшает до пяти дней срок подачи в избирком жалобы на решение, действие или бездействие нижестоящей комиссии. Рассмотреть такую жалобу нужно будет в течение семи дней (до этого было 10 дней). Такие же изменения касательно процедуры оспаривания решений окружных комиссий вносятся и в закон о выборах депутатов Государственной Думы РФ, уточняют «Известия».

По новому закону решение избиркома о регистрации кандидата или списка кандидатов суд не сможет отменить в связи с выявленными нарушениями, если ранее избирательная комиссия о них не известила кандидатов.