Коронавирус в Томске: +25 новых случаев заражения

Уровень заболеваемости коронавирусом в Томской области остается на низком уровне

Сегодня, 1 мая, в Томской области выявлено 25 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией COVID-19. Такая информация появилась на сайте стопкоронавирус.рф. Таким образом, сейчас в регионе 32 149 подтвержденных случаев.

По данным оперштаба, 31 житель Томской области выздоровел от COVID-19 за минувшие сутки. Общее число томичей, победивших «корону», выросло до 31 171 человека.

Также сообщается, что в коечном фонде, развернутом в регионе для лечения коронавирусных больных, свободно на текущий момент 23,5% мест. Коэффициент распространения инфекции равен 0,97.

За последние сутки в стране выявлено 9 270 заболевших новой коронавирусной инфекцией в 83 регионах, 392 пациента скончались, 8 637 выздоровели. Всего с начала пандемии в России заболели 4 814 558 человек, 110 520 скончались, 4 436 583 выздоровели.