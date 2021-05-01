В Томской области большая часть дорог, находящихся на гарантии, требует ремонта

Каждый год в теплый период в Томской области идет восстановление дорог

Пришла весна, растаял снег. И выяснилось, что асфальт на дорогах Томской области находится в плачевном состоянии – появились выбоины, ямы, колеи. Такое, увы, происходит в регионе каждый год. Интернет-портал администрации Томской области информирует, что выездная комиссия обследовала 149 объектов улично-дорожной сети региона. Они были отремонтированы по федеральному приоритетному проекту «Безопасные и качественные дороги» в 2017-2018 годах и национальному проекту «Безопасные и качественные автомобильные дороги» в 2019-2020 годах.

Пресс-служба отмечает, что комиссия проинспектировала 44 гарантийных объекта региональной сети. На 23 из них выявлен ряд дефектов. Речь идет о колейности, выкрашивании, просадки и выбоинах дорожного покрытия. Кроме того, в областном центре проверка прошла на 77 объектах. Основные дефекты – колейность, выкрашивание и разрушение асфальтобетонного покрытия, поперечные и продольные трещины, просадка люков колодцев – выявлены на 36 объектах. Еще на десяти объектах зафиксирован износ горизонтальной дорожной разметки. Портал сообщает, что компания «Кузбассдорстрой» уже приступила к гарантийному ремонту участков улиц Герцена, Розы Люксембург, Богдана Хмельницкого и Киевской, а также проспекта Мира.