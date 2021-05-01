Погода в Томске и регионе 1 мая 2021 года: до +13°С, местами дождь

В Томске установилась теплая и солнечная погода

По данным специалистов регионального Гидрометцентра, 1 мая 2021 года в Томской области будет облачная погода с прояснениями. По центральным районам и северо-востоку местами пройдет умеренный дождь. Синоптики ожидают ветер западный 4-9 м/с, местами порывы до 14 м/с. Температура днем +4…+9°С, местами до +14°С.

По г. Томску 1 мая синоптики ожидают облачную погоду с прояснениями. Днем пройдет небольшой дождь. Ветер западный 4-9 м/с, местами порывы до 14 м/с. Температура днем ожидается +11…+13°С.