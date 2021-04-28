Больницы Томской области изменили график работы на майские праздники

Работа «скорой помощи» в областном центре и районах останется круглосуточной.

С 1 по 3 мая и с 8 по 10 мая больницы и поликлиники Томской области будут работать по особому графику. Об этом сообщил облздрав в своем телеграм-канале. Также уточняется, что с 4 по 7 мая медучреждения будут работать в обычном режиме.

Работа «скорой помощи» в областном центре и районах останется круглосуточной и без изменений.

Напоминаем, что вызов бригады осуществляется с городского телефона - 03, с мобильного - 103. По этим же номерам можно узнать, какой из стационаров Томска дежурит для самостоятельного обращения.

Травматологические пункты будут работать также круглосуточно. С детьми можно будет обратиться в БСМП № 2. Взрослым окажут помощь в горбольнице № 3, в поликлинике № 10, а также в ЦСМ «Клиника больничная».

Неотложная помощь по челюстно-лицевой хирургии и офтальмологии будет оказываться в областной клинической больнице. Офтальмологи также будут принимать в клинике СибГМУ. При острой зубной боли взрослым и детям помощь в круглосуточном режиме окажут в стоматологической поликлинике на улице Набережная реки Ушайки, 6.