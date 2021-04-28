В Томске начали засеивать газоны в парках и скверах

В областном центре начинают готовить пространства к летнему сезону. Фото: пресс-служба мэрии Томска.

Дорожники приводят в порядок газоны на общественных пространствах Томска – расчищают и засеивают травой, а также вывозят мусор и красят садовые диваны и урны. Об этом сообщает пресс-служба городской мэрии.

– Специалисты компании «Зеленстрой» завершили ремонт газонов на месте провалов и заездов по пр. Ленина на участке от Новособорной площади до Лагерного сада. Здесь же посеяли травяную придорожную смесь. Работы были проведены на 400 кв. м, – говорится в сообщении.

Отмечается, что за неделю с томских парков и скверов вывезено более 86 куб. м. мусора, сухой листвы и травы. Также работники красят садовые диваны, урны и скамейки.