Томская полиция задержала серийного поджигателя табачных киосков

Подозреваемый поджигал киоски с помощью самодельного взрывного устройства. Фото: Виктор Гусейнов

46-летний томич был задержан полицией во время попытки поджога очередного табачного киоска. Мужчину подозревают в серии таких преступлений, а также хищении нескольких велосипедов из подъездов жилых домов. Ранее томич был неоднократно судим; его мотивы пока неизвестны, сообщает пресс-служба УМВД России по региону в соцсетях.

– Задержанного подозревают в шести поджогах, а также инкриминируют две попытки их совершения. Мужчина воспламенял чужое имущество с помощью самодельного устройства, состоящего из пластиковой бутылки объемом три литра, наполненной горючей жидкостью, порохового заряда и часового механизма, с помощью которого активировалось устройство. Все это он изготавливал сам, – говорится в сообщении.

Отмечается, что также мужчину подозревают в серии краж велосипедов из подъездов жилых домов. Ранее томич был неоднократно судим за совершение имущественных преступлений и хулиганство.

Уголовное дело возбуждено по восьми эпизодам по ч. 2 ст. 167 УК РФ – за умышленное уничтожение или повреждение чужого имущества. Сейчас томич заключен под стражу, его мотивы устанавливаются.