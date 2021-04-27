Томскстат: пасхальный стол за год для сибиряков значительно подорожал

Продукты в Сибири продолжают дорожать

Как известно, в этом году православная Пасха выпадает на 2 мая. Миллионы верующих закупают необходимые продукты, готовят к светлому празднику куличи и творожную пасху, красят куриные яйца.

Как сообщает Томскстат, в регионе стоимость набора продуктов для приготовления кулича увеличилась за год на 16.1% и составила 196.15 рубля. Также сообщается, что творожная пасха за этот период подорожала на 3.3% и обходится землякам в марте этого года в 503.70 рубля. Кроме того, за год выросли в цене сахар-песок (на 41,31%), куриные яйца (на 40,82%) и мука (на 17,66%).