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Здоровье27 апреля 2021 14:17

У тех жителей Томской области, кто сильно пострадал от коронавируса, есть право на реабилитацию

Ее получили уже более 1,5 тысяч человек
Игорь ТюринИгорь Тюрин
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Томские медучреждения помогают жителям вернуть здоровье после коронавируса

Томские медучреждения помогают жителям вернуть здоровье после коронавируса

Как известно, на сегодняшний день в Томской области переболели COVID-19 более 32 тысяч человек. Но это только официальные данные. Многие жители региона даже и не знали о своей болезни. Для тех, кто серьезно пострадал от этого недуга, есть хорошая новость. Как сообщает портал администрации Томской области, после перенесенной новой коронавирусной инфекции в медицинских учреждениях поправили свое здоровье более полутора тысяч человек.

Пресс-служба отмечает, что реабилитация проводится по полису ОМС в НИИ курортологии и физиотерапии, в санаториях «Ключи» и «Космонавт». Сайт информирует, что в очную реабилитацию входят занятия лечебной физкультурой, физиотерапевтические процедуры, массаж, психологическая коррекция.

Конечно, поправить здоровье смогут только наиболее пострадавшие от коронавируса. Специалисты сообщают, что получить направление на реабилитацию могут те пациенты, у кого сохраняются одышка, кашель, плохая переносимость физической нагрузки. Портал уточняет, что для получения направления необходимо обратиться к терапевту в свою поликлинику. Оставить заявку на прохождение реабилитации можно также на сайте covidtomsk.ru.

Здоровье в Томске