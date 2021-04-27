Томские социальные службы будут работать на майских праздниках по особому графику

Соцработники, ухаживающие за пожилыми томичами, будут работать без выходных.

Центры соцподдержки с 4 по 7 мая будут вести прием в обычном режиме, с 1-го по 3-е и с 8-го по 10-е числа обозначены выходными, сообщает пресс-служба обладминистрации.

– Социальные работники, осуществляющие помощь пожилым людям на дому, с 1 по 10 мая придут к своим подопечным в те же дни, как и в обычный рабочий период, – говорится в сообщении. Также без выходных будет работать Центр социальной адаптации.

«Горячая линия» департамента соцзащиты населения будет принимать звонки в обычном режиме с 4 по 7 мая, в остальные праздничные дни будет работать автоответчик – специалисты ответят на записанные обращения после выходных.

Напомним, телефон «горячей линии»: 60-27-99.