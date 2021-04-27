Два дошкольных учреждения полностью закрыты на карантин в Томской области

Уровень заболеваемости ОРВИ в целом в Томской области находится ниже эпидемического порога. Фото: Мария ЛЕНЦ

Количество закрытых классов в школах и групп в детских садах увеличилось по сравнению с предыдущей неделей. Два дошкольных учреждения закрыты полностью. При этом уровень заболеваемости ОРВИ находится ниже эпидемического порога, сообщает пресс-служба Роспотребнадзора по региону.

– В Томской области закрыты 15 классов в 10 школах (Колпашевского, Шегарского, Каргасокского, Молчановского, Зырянского районов и г. Томска), полностью закрыты 2 дошкольных учреждения (Александровского и Каргасокского районов), а также 7 групп в 3 дошкольных учреждениях (Кожевниковского и Каргасокского районов), – говорится в сообщении.

Отмечается, что на прошлой неделе в регионе были закрыты пять классов в четырех школах и семь групп в шести детских садах.

По данным пресс-службы Роспотребнадзора, случаев гриппа в регионе не выявлено.