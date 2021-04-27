В Томской области малышей, чьи родители работают в праздники, примут детсады

Дошкольники Томской области, чьи родители будут работать 4 - 7 мая, смогут посещать дежурные группы, которые будут открыты в штатном режиме в выходные дни.

Вчера вице-премьер России Татьяна Голикова, выступая на брифинге, заявила о том, что организации самостоятельно выбирают порядок работы для своих сотрудников в нерабочие дни с 4 по 7 мая. Это решение должно быть закреплено документально. Если родители будут работать, куда на это время определить детей-дошкольников?

Муниципальные детские сады 4-7 мая в Томской области будут принимать малышей в дежурных группах, сообщил облдепартамент общего образования.

- Детей, чьи родители в выходные дни будут работать, примут дежурные группы. Сейчас в дошкольных учреждениях проходит опрос родителей по графику их занятости, чтобы спланировать необходимое количество таких групп в каждом учреждении, – отметила Ирина Грабцевич, начальник департамента.

Она уточнила, что региональный департамент общего образования и муниципальные органы управления образования будут работать в штатном режиме, для родителей организованы горячие линии: Томск (3822) 90-99-56, Томский район (3822) 90-13-12, Северск (3823) 78-17-54.