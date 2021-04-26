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Происшествия26 апреля 2021 13:57

В районе Томской области специалисты погасили первый в сезоне пожар в лесу

Огонь был потушен на площади 3,4 га
Игорь ТюринИгорь Тюрин
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Асиновский район Томской области второй год подряд открывает сезон лесных пожаров

Асиновский район Томской области второй год подряд открывает сезон лесных пожаров

В Томской области в последние дни установилась теплая солнечная погода. А вместе с этим оживились старые сибирские проблемы: клещи и огонь в тайге. Как сообщил портал администрации Томской области, 24 апреля в Асиновском районе был открыт сезон лесных пожаров. Первый случай возгорания был ликвидирован на площади 3,4 га. Это произошло на территории Ягодинского участкового лесничества.

Пресс-служба отмечает, что в прошлом году первый лесной пожар также произошел в Асиновском районе региона. Причиной возникновения огня на этот раз стало традиционное для весеннего сезона занятие сельских жителей – пал, сжигание сухой травы. В тушении были задействованы 6 специалистов, трактор и пожарная машина.

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