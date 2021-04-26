Студенты томского педуниверситета стали победителями конкурса «Учитель будущего»

Томский государственный педагогический университет вошел в число лидеров конкурса по количеству победителей и призеров. Фото: пресс-служба обладминистрации.

Студентки ТГПУ Карина Новикова и Александра Соловьева стали победительницами всероссийского конкурса «Учитель будущего», финал которого прошел накануне в Сочи. Специальными призами также награждены Глеб Балабаев, Дмитрий Денисенко и Анастасия Аниканова, сообщает пресс-служба администрации региона.

ТГПУ вошел в число вузов-лидеров. Всего в финале приняли участие 152 человека из 47 регионов страны. Жюри оценивало командную работу и вклад каждого участника в общий результат.

– Самым сложным было организовать воспитательное занятие для учеников лицея «Сириус». Необходимо было учесть особенности обучения, интересы детей, с которыми никогда не встречался, и придумать занятие, которое им бы понравилось и запомнилось, – поделилась впечатлениями томичка Карина Новикова.

Отмечается, что победительницы поедут на курс «Развитие эмоционального интеллекта» от мастерской «Сенеж». Призеры пройдут стажировки во всероссийском детском центре «Смена», а также получат гранты на реализацию своих проектов.