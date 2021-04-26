Два человека пострадали при опрокидывании автомобиля на трассе в Томском районе

Мужчина за рулем съехал с дороги и совершил наезд на забор, после чего автомобиль перевернулся. Фото: пресс-служба УМВД России по Томской области.

ДТП произошло 25 апреля около 19:35 на восьмом километре трассы Томск – Мирный – Межениновка. 49-летний мужчина не справился с управлением и наехал на забор, автомобиль ВАЗ 21102 опрокинулся. Водитель и пассажир пострадали, сообщает пресс-служба УМВД России по Томской области.

– В результате дорожно-транспортного происшествия водитель и 34-летняя женщина-пассажир автомобиля получили телесные повреждения, – говорится в сообщении.

Добавляется также, что мужчина отказался от прохождения медосвидетельствования на состояние опьянения.