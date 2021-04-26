27 апреля отделение ПФР по Томской области проведет «горячую телефонную линию»

Отделение ПФР по Томской области примет участие в Неделе приемов граждан старшего поколения по социально-правовым вопросам.

Во вторник, 27 апреля, отделение ПФР по Томской области примет участие в Неделе приемов граждан старшего поколения по социально-правовым вопросам. Об этом сообщила пресс-служба фонда.

Уточняется, что 27 апреля с 9.00 до 12.00 часов отделение ПФР по Томской области проведет «горячую телефонную линию» по т. 48-55-94.

Помимо этого, ежедневно в рабочее время жители региона могут получить консультацию по всем вопросам пенсионного обеспечения по телефону Контакт-центра 8-800-600-04-17 (звонок бесплатный).