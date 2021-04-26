Первые пункты серопрофилактики открылись сегодня в Томске

Этот паукообразный только на вид маленький и безобидный. Клещевой энцефалит разносят именно такие кровососущие, это заболевание признано краевой патологией в Томской области. При обнаружении клеща нужно сразу обращаться в ближайший пункт серопрофилактики.

В Томске в круглосуточном режиме сегодня начали работу 3 пункта серопрофилактики: два для взрослых (в межвузовской поликлинике на ул. Киевской, 74 и в поликлинике № 4 на 79-й Гвардейской дивизии, 3/2) и один для детей в детской больнице № 1 на Московском тракте, 4. Об этом сообщили в облздраве.

- Для пунктов серопрофилактики закуплено более 6 тысяч доз иммуноглобулина, в дальнейшем будет организована дополнительная поставка препарата, - пояснила заместитель начальника департамента здравоохранения Томской области Наталия Метелева. - В пунктах пострадавшим окажут необходимую медицинскую помощь, а при наличии показаний поставят противоклещевой иммуноглобулин.

Она уточнила, что помощь сельским жителям в случае укуса клеща окажут в кабинетах экстренной профилактики клещевых инфекций районных больниц, которые с сегодняшнего дня также перешли на круглосуточное дежурство.

Добавим, в Томской области работает горячая линия «Осторожно, клещ!». По телефонам (3822) 516-616 (звонок бесплатный для жителей Томска) и 8-800-350-8850 специалисты Центра медицинской и фармацевтической информации подскажут, куда обратиться в случае укуса клеща, проконсультируют по вопросам вакцинации от клещевого энцефалита и применения защитных мер.