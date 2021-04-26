Жив, но угорел в огне: вечером в воскресенье томич пострадал во время пожара

Мужчина 57 лет отравился в пожаре угарным газом. Он был доставлен в Томскую ОКБ. За прошедшие сутки в регионе произошло 24 возгорания, всего с начала 2021 года их зафиксировано 648.

За минувшие сутки в Томской области произошло 24 пожара, сообщает пресс-служба регионального управления МЧС России.

Так, вчера, 25 апреля, в 22.18 на пульт оперативного дежурного поступило сообщение о возгорании в здании на ул. Ф. Лыткина, 10: в подземном теплоузле 2х2 м горел мусор на площади 4 «квадрата».

- Мужчина 1964 года рождения получил ингаляционное отравление продуктами горения средней степени, доставлен в ОКБ, - уточнили спасатели. - Причина пожара сейчас устанавливается.

Всего с начала года в регионе произошло 648 пожаров, добавили в ведомстве.