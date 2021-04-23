«Учителем года» в Томской области стал Ринат Бакеев из Академического лицея

Победителем конкурса "Учитель года" опять стал житель Томска. Фото: Пресс-служба администрации Томской области

Завершился очередной конкурс профессионального мастерства Томской области среди учителей. В нем приняли участие 25 педагогов из разных образовательных заведений, которые в упорной борьбе выявили сильнейших. Как сообщил интернет-портал администрации региона, победителем областного этапа конкурса «Учитель года» стал учитель русского языка и литературы Академического лицея им. Г. А. Псахье Ринат Бакеев. Отмечается, что осенью он представит область на всероссийском этапе данного конкурса.

Также пресс-служба администрации информирует, что в число победителей вошли учитель химии Ирина Епифанова из школы № 197 Северска (2 место, победитель по решению родительского жюри) и учитель начальных классов Татьяна Ивченко из школы № 16 Томска (3 место). Победители и призеры конкурса профессионального мастерства будут награждены премией губернатора Томской области.