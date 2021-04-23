Из Томской области первые в этом году команды новобранцев отправились служить в части за Уралом

Каждый год Томская область отправляет в армию более тысячи своих сыновей

В начале апреля в Томской области стартовала очередная кампания по призыву в Вооруженные Силы страны, она продлится до 15 июля. Планка стоит традиционная – за несколько месяцев весеннего призыва регион отправит в армию 600 молодых солдат, как и в прошлом году. В 2020 году большинство томских новобранцев влились в ряды Центрального и Восточного военных округов.

Как сообщает портал администрации Томской области, 23 апреля отправились в армию первые две в этом сезоне команды новобранцев, которые будут служить в Сибири и на Дальнем Востоке. Одна группа юношей из 25 человек автобусом убыла в воинскую часть Воздушно-космических сил, расположенную в Новосибирской области. Еще одна команда отдельным вагоном сегодня отправилась в город Биробиджан. Там молодые люди пополнят собой часть сухопутных войск. Отметим, что в прошлом году большинство жителей Томской области отправили служить в сухопутные войска.