Коронавирус в Томске: +24 новых случая заражения

28,3% мест свободно сейчас в региональном коечном фонде; коэффициент распространения инфекции равен 1,18. Фото: Артем КИЛЬКИН

Сегодня, 23 апреля, в Томской области выявлено 24 новых случая заражения коронавирусной инфекцией COVID-19. Такая информация появилась на сайте стопкоронавирус.рф. Таким образом, сейчас в регионе 31 952 подтвержденных случая.

По данным оперштаба, 25 жителей Томской области выздоровели от COVID-19 за минувшие сутки. Общее число томичей, победивших "корону", выросло до 31 013 человек

Также сообщается, что в коечном фонде, развернутом в регионе для лечения коронавирусных больных, свободно на текущий момент 28,3% мест. Коэффициент распространения инфекции равен 1,18.

За последние сутки в стране выявлено 8 840 заболевших новой коронавирусной инфекцией в 84 регионах, 398 пациентов скончались, 9 407 выздоровели. Всего с начала пандемии в России заболели 4 744 961 человек, 107 501 скончался, 4 371 214 выздоровели.