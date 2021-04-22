На юге Томской области аграрии и техника вышли на поля

Вот и начались в регионе полевые работы... Фото: сайт департамента по социально-экономическому развитию села Томской области

Этой весной погода жителей Томской области и всей Сибири не балует. Можно вспомнить, что в прошлом апреле в регионе стояла летняя жара. Однако прохладная погода не стала препятствием для аграриев начать весенне-полевые работы. Как сообщил сайт департамента по социально-экономическому развитию села, подкормку озимых культур начали в хозяйствах юга области, в Кожевниковском районе. Например, в ООО «Летяжье» минеральными удобрениями подкормили 2600 гектаров земли, занятые озимой пшеницей. Всего на конец апреля хозяйствами региона приобретено 23,25 тысячи тонн таких удобрений, что больше прошлогоднего. Подкормка позволяет сельчанам получать рекордные урожаи.

Сайт департамента информирует, что, например, в ООО «Подсобное» готовность техники на сегодняшний день составляет 100%. Общая площадь посевных в хозяйстве составляет 9200 гектаров. Но, увы, на полях до сих пор лежит снег. На данный момент в области готовность техники к весенним работам составляет более 90%.