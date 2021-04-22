Исследование: томичи признаны самыми воспитанными в стране

Томск занял первое место рейтинга городов с самыми воспитанными жителями.

Федеральный социологический опрос был проведен в 20 крупных городах России. Выяснилось, где проживает самое воспитанное население. По итогам опроса, Томск занял первое место. Об этом сообщает пресс-служба городской мэрии.

– По результатам федерального социологического опроса, проведенного в апреле 2021 года в 20 крупных городах России, самые воспитанные россияне проживают в Томске. На втором месте рейтинга разместился Новосибирск, а третье занял Санкт-Петербург, – говорится в сообщении.

Среди сибирских городов, помимо Томска и Новосибирска, на пятом месте рейтинга находится Красноярск, а на последнем 20-м – Омск.

Добавляется, что в исследовании учитывалось, насколько респонденты терпеливы, уступают ил место в общественном транспорте, умеют ли признавать свои ошибки и др.