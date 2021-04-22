Спасатели ищут мужчину, который прыгнул в реку в Томске

В соцсетях очевидцы пишут, что мужчина вышел на лед к реке.

Утром 22 апреля поступила информация о том, что на реке Томь в областном центре мужчина спрыгнул в воду с тороса. В соцсетях пишут, что инцидент произошел около 08:15 напротив библиотеки им. Пушкина. Спасатели томича пока не нашли, сообщает пресс-служба ГУ МЧС по области.

– По словам очевидцев, мужчина прыгнул с тороса в реку. Спасатели Томской областной поисково-спасательной службы обследовали акваторию, мужчина не найден, – говорится в сообщении МЧС.

Отмечается, что томич находился на расстоянии более 150 метров от берега.