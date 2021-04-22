Томский ЗАГС назвал фейком объявления о продаже «красивых дат» свадьбы в соцсетях

И очная подача заявления, и онлайн не предполагают возможности передать свою дату другим людям – будущие молодожены могут выбрать только свободный день. Фото: Иван Макеев

В томском ЗАГСе прокомментировали объявления о продаже «красивых дат», которые ранее появились в социальных сетях. Согласно сообщениям, девушка была готова уступить свою дату регистрации брака другим людям за денежное вознаграждение. В ЗАГСе отметили, что сделать это невозможно, говорится в официальном телеграмм-канале обладминистрации.

Как отметила начальник департамента ЗАГС, дату и время государственной регистрации брака жених и невеста выбирают при подаче заявления (очно или онлайн) из незанятых «окон».

– Передача выбранных даты и времени другому человеку невозможна. В том числе и при подаче заявления через Госуслуги, на портале просто отсутствует такая техническая возможность. Объявление о продаже «красивой даты» содержит недостоверную информацию и является фейком, – также прокомментировала она.

Томичей просят доверять только официальной информации и уточнять данные по датам регистрации в ЗАГСе.