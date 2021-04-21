За сутки 29 томичей заразились коронавирусной инфекцией

Еще 20 томичей выздоровели от ковида; общее число победивших инфекцию достигло 30 955 человек. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Сегодня, 21 апреля, в Томской области выявлено 29 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией COVID-19. Такая информация появилась на сайте стопкоронавирус.рф. Таким образом, сейчас в регионе 31 907 подтвержденных случаев.

По данным оперштаба, 20 жителей Томской области выздоровели от COVID-19 за минувшие сутки. Общее число томичей, победивших "корону", выросло до 30 955 человек

Также сообщается, что в коечном фонде, развернутом в регионе для лечения коронавирусных больных, свободно на текущий момент 30,6% мест. Коэффициент распространения инфекции равен 1,15.

За последние сутки в стране выявлено 8 271 заболевший новой коронавирусной инфекцией в 83 регионах, 399 пациентов скончались, 9 644 выздоровели. Всего с начала пандемии в России заболели 4 727 125 человек, 106 706 скончались, 4 352 873 выздоровели.