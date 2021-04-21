Свыше 1000 домов без воды объедут томские волонтеры с пятницы по воскресенье

Томичей, которым будет нужна вода, в городе, конечно, наберется больше тысячи. Поэтому парк автомобилей для добровольцев, которые займутся доставкой воды по адресам, мэрия планирует увеличить вдвое.

Бесплатный подвоз воды для томичей, которые не могут сделать запасы самостоятельно, организует мэрия. В первую очередь, речь идет о людях, находящихся на социальном обслуживании, маломобильных гражданах, одиноких пенсионерах. Об этом сообщает пресс-служба горадминистрации.

С 9 до 20 часов в пятницу, субботу и воскресенье (на эти дни – с 23 по 25 апреля - приходится масштабное отключение холодной воды в Томске) волонтеры планируют доставить воду на более чем 1000 адресов. Отключение затронет большинство улиц Советского и Кировского районов, часть улиц Ленинского и Октябрьского районов, а также территорию Томского района. За это время «Томскводоканал» проведет комплекс ремонтно-восстановительных работ, что исключит риски с бесперебойной подачей воды.

- Томичей, которым будет необходима помощь в доставке воды и подъеме ее на этаж, будет, безусловно, гораздо больше. Поэтому парк техники для волонтеров будет увеличен вдвое: в этом случае мы сможем охватить максимальное количество маломобильных томичей, - подчеркнул исполняющий обязанности мэра областного центра Михаил Ратнер.