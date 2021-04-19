В трубах воды не будет: в Томске на несколько дней учреждения изменят формат работы

Власти приняли решение о работе школ и детсадов в течении двух дней, в которые в Томске не будет воды

Как ранее сообщал наш сайт и другие СМИ региона, в Томске в половине города практически три дня не будет воды из-за масштабного ремонта сетей. По информации портала мэрии областного центра, учреждения образования (детские сады, школы и организации дополнительного образования) 23 и 24 апреля будут частично переведены на удаленный режим. Напомним, что в этот период водоснабжения не окажется в домах и квартирах жителей Кировского, Советского и частично Ленинского районов города.