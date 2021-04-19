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Недвижимость19 апреля 2021 15:19

В трубах воды не будет: в Томске на несколько дней учреждения изменят формат работы

На «дистанционку» переходят десятки школ и детсадов города
Игорь ТюринИгорь Тюрин
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Власти приняли решение о работе школ и детсадов в течении двух дней, в которые в Томске не будет воды

Власти приняли решение о работе школ и детсадов в течении двух дней, в которые в Томске не будет воды

Как ранее сообщал наш сайт и другие СМИ региона, в Томске в половине города практически три дня не будет воды из-за масштабного ремонта сетей. По информации портала мэрии областного центра, учреждения образования (детские сады, школы и организации дополнительного образования) 23 и 24 апреля будут частично переведены на удаленный режим. Напомним, что в этот период водоснабжения не окажется в домах и квартирах жителей Кировского, Советского и частично Ленинского районов города.

Строительство и ремонт