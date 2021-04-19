Томские болота активно влияют на климат нашей планеты

Томские ученые вместе с коллегами изучают Большое Васюганское болото. Фото: сайт ТГУ

Как считают специалисты, Большое Васюганское болото является природным объектом, которое по влиянию на природу планеты Земля можно сравнить с огромными Амазонскими джунглями. Эта почти нетронутая человеком таежная территория Сибири вызывает интерес исследователей со всего мира. Большой вклад в изучение бескрайних болот вносят томские ученые. Сайт Томского государственного университета рассказал о совместной экспедиции ученых вуза с сотрудниками заповедника «Васюганский». Они взяли пробы на Большом Васюганском болоте.

Как рассказывает сайт, исследование образцов снега, воды и замеры парниковых газов помогут ученым в оценке функционала болота. Исследователи намерены выяснить, продолжает ли самое большое болото в мире охлаждать атмосферу Земли или глобальное потепление нарушило работу природного «рефрижератора». Как считают специалисты, топи Западной Сибири играют колоссальную климаторегулирующую роль. Болота, расположенные на юге Западной Сибири, охлаждают атмосферу. А вот северные болота Западной Сибири содержат огромные запасы парниковых газов и подогревают атмосферу.