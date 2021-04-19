Молодая женщина в городе на севере Томской области решила обмануть стражей порядка

Написав заявление в полицию о вымышленном преступлении, молодая стрежевчанка совершила реальное правонарушение. Фото: сайт УМВД России по Томской области

Читая криминальные сводки на сайтах правоохранительных ведомств, зачастую не понимаешь мотивы правонарушителей. Бывает, что в результате собственных махинаций слишком хитрые граждане обманывают сами себя. Вот свежий пример с севера региона. Как сообщает пресс-служба УМВД России по Томской области, к стрежевским полицейским обратилась молодая местная жительница с заявлением о хищении из ее квартиры ювелирных изделий, а также автомагнитолы и денег на общую сумму 99 000 рублей.

Однако, проверив полученную от «потерпевшей» информацию, стражи порядка установили, что преступление является вымышленным. Полицейские нашли якобы похищенное имущество в одном из ломбардов города, куда девушка сама его сдала, получив за него деньги. Сотрудники правоохранительного органа возбудили уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 1 статьи 306 УК РФ «Заведомо ложный донос». Молодая женщина вполне может за свои действия получить реальный срок «за решеткой».