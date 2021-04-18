Специалисты устраняют последствия размыва объездной дороги у Томска

Уровень воды пока остается высоким – это не дает специалистам приступить к полномасштабным восстановительным работам. Фото: пресс-служба ФКУ «Сибуправтодор».

На 41-м км трассы Р-255 «Сибирь» размыло объездную дорогу у моста через р. Лебяжью. Сейчас на месте работают около 40 специалистов и 30 единиц техники, они ликвидируют последствия. Движение транспорта осуществляется по другому маршруту, сообщает пресс-служба ФКУ «Сибуправтодор».

Уточняется, что пока уровень воды в реке превышает критическую отметку – затоплено около 50 метров дороги.

– В данный момент специалисты укрепляют границы размытого участка, чтобы не допустить распространения разрушений. По прогнозам, уровень воды должен снизиться в ближайшие сутки, после чего станут возможными работы по восстановлению проезда. Для этого сформирован необходимый запас труб и инертных материалов, – говорится в сообщении.

Напомним, что объездная дорога в этом месте построена на время капремонта моста через р. Лебяжью.