Томские пожарные за ночь спасли 45 человек

В квартире на ул. Льва Толстого пострадала одна из комнат; также в подъезде обгорела электропроводка и закоптились стены. Фото: пресс-служба ГУ МЧС России по Томской области.

Два пожара произошли сегодня ночью, 18 апреля, в Томске. Из-за возгорания в квартире на ул. Льва Толстого пожарным пришлось спасать 25 человек. Еще один пожар произошел в жилом многоквартирном доме на пр. Ленина – из-за задымления в подъезде были выведены 20 жителей. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Томской области.

Примерно в 00:37 произошло возгорание в квартире на втором этаже в панельном доме на ул. Льва Толстого, 79. В подъезде было сильное задымление.

– Пожарные спасли из квартиры хозяина 1970 года рождения. Мужчина получил ожоги грудной клетки, рук, лица, дыхательных путей, был госпитализирован в Областную клиническую больницу. Всего из подъезда звеньями газодымозащитной службы были спасены 25 человек. Некоторых из них выводили с помощью спасательных устройств (маски, в которые подается воздух), – говорится в сообщении пресс-службы МЧС.

Пожар ликвидировали спустя полчаса, в тушении были задействованы 12 человек и четыре единицы техники. В квартире выгорела одна комната, в подъезде пострадала электропроводка и закоптились стены. Площадь пожара составила 18 кв. м., причина пока не установлена.

Еще один пожар произошел на пр. Ленина, 160. Было спасено 20 жителей дома.

– Из-за задымления в подъезде пожарные вывели из дома 20 человек. В одной из квартир обгорели вещи на площади трех квадратных метров, – уточняется в сообщении МЧС.