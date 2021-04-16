Строители Томской области наращивают объемы возведения индивидуального жилья

Строительство индивидуальных домов популярно у состоятельных земляков

В последние годы город Томск и окрестные территории охвачены настоящим строительным бумом. Возводятся новые микрорайоны, в которых появляется своя инфраструктура, строятся социальные объекты. Как сообщает портал администрации области, за первые три месяца текущего года в регионе введено 70 тыс. кв. м жилья в многоквартирных и индивидуальных домах. Это почти на 40 процентов больше, чем за первый квартал прошлого года.

Причем, в основном строятся индивидуальные дома (свыше 59 тыс. «квадратов»), ввод объектов ИЖС вырос на 60,3 %. Жилье такого типа активно строится в Томске и Томском районе, муниципальных образованиях региона и находит свой спрос у состоятельного населения.