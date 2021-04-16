Томские приставы арестовали два травмопистолета и охотничье ружье

За неимением у кредитного должника иного имущества, управление ФССП по Томской области арестовало его оружие: два травматических пистолета и охотничье ружье. Фото УФССП по Томской области.

- Охотнику придется лишиться своего увлечения из-за неоплаченной задолженности. Он обязан погасить крупную сумму кредитных платежей. Самостоятельно горожанин оплатил только половину долга. Официального дохода гражданин не имеет, транспорта и иного имущества, подлежащего аресту, в ходе первоначальных исполнительных действий у него выявлено не было, - пояснили в пресс-службе судебных приставов.

Тем не менее, уточнили в управлении, за должником зарегистрированы три единицы оружия: два травматических пистолета и охотничье гладкоствольное ружье. По требованию сотрудника отделения судебных приставов по Кировскому району Томска, охотник предоставил имущество для ареста. В дальнейшем оружие будет передано на реализацию.