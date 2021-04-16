Мэрия Томска раскошелится на счетчики воды в муниципальном жилье

Ряд муниципальных квартир в доме, вопреки требованиям закона, до настоящего времени не оборудован индивидуальными приборами учета холодного и горячего водоснабжения, что увеличивает плату за ОДН для остальных жильцов.

- Прокуратура Ленинского района провела проверку размещенной в соцсетях информации о завышении платы за потребленные на общедомовые нужды коммунальные ресурсы в многоквартирном доме № 20 по пер. 1905 года в г. Томске, - отметили в облпрокуратуре. - Установлено, что ряд муниципальных квартир в этом доме, вопреки требованиям закона, до настоящего времени не оборудован индивидуальными приборами учета холодного и горячего водоснабжения, что влечет увеличение оплаты за потребленные на ОДН услуги для остальных жильцов.

Кроме того, добавили в ведомстве, ресурсоснабжающая организация не опубликовала на сайте ГИС ЖКХ ряд требуемых сведений, в том числе о приборах учета в многоквартирном доме, поставленных коммунальных услугах и их объемах.

По итогам проверки прокуратура района внесла представления об устранении нарушений закона исполняющему обязанности мэра Томска, а также руководителю «Томскводоканала», уточнили в региональной прокуратуре.

В ходе рассмотрения представления ООО «Томскводоканал» разместило необходимую информацию на сайте www.dom.gosuslugi.ru в сети «Интернет».

Администрацией Томска приняты меры по устранению допущенных нарушений, выделены средства на оборудование муниципальных квартир приборами учета потребляемых коммунальных ресурсов.

Исполнение актов прокурорского реагирования находится на контроле в прокуратуре района, подчеркнули в прокуратуре Томской области.