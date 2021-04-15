Томское кафе «Йохан Пивохан» закрыли из-за продажи алкоголя без лицензии

В случае возобновления работы до истечения 2 месяцев, директору заведения грозит срок. Фото: пресс-служба УФССП России по Томской области.

Сегодня, 15 апреля, одно из кафе ООО «Топай Лопай», которое находится на ул. Нахимова, 8Б, приостановило свою деятельность по решению суда на 2 месяца. Заведение продавало алкоголь без сопроводительных документов. Об этом сообщила пресс-служба УФССП России по Томской области.

Ведомство уточнило, что с иском в суд в отношении ООО «Топай Лопай» обратился комитет по лицензированию Томской области. Инспекторы в ходе проверки кафе на ул. Нахимова, 8Б, выяснили, что алкоголь здесь продавался без сопроводительных документов, а также без лицензии.

Продукцию изъяли и составили протокол об административном правонарушении, который отправили в Арбитражный суд Томской области. Суд решил приостановить деятельность кафе на 60 суток.

По данным картографической компании, по адресу ул. Нахимова, 8Б, располагается кафе «Йохан Пивохан».