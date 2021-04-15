Три человека спасены из горящего дома в Асино Томской области

Общая площадь пожара составила 218 кв. м. Фото: пресс-служба ГУ МЧС России по Томской области.

Асиновские пожарные спасли троих человек из горящего дома. Возгорание произошло в частном жилом доме с надворными постройками на ул. Щорса. Сообщение о ЧП поступило около 04:48. Людей вызволяли через окно, один из них не мог ходить по состоянию здоровья, сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Томской области.

– На момент прибытия первого подразделения горел брусовой гараж, огонь перекинулся на крышу бревенчатого дома. Через окно пожарные спасли троих человек: хозяйку дома с сыном и ее брата. Последнего выносили на руках – мужчина по состоянию здоровья не может самостоятельно передвигаться, – говорится в сообщении.

Уточняется, что сгорели обрешетка крыши дома и веранда. Также пострадали крыша гаража, стены внутри и три автомобиля: Ока, Mazda 6 и Volkswagen Passat.

Три единицы техники и девять человек тушили пожар, он был ликвидирован в 06:21. Причина возгорания устанавливается.