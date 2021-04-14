Коронавирус унес жизни еще пяти жителей Томской области

Все умершие входили в группу риска по возрасту и хроническим заболеваниям, в числе которых гипертония, сахарный диабет, ожирение, хроническая ишемия головного мозга, анемия, инсульт и онкология. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Сегодня, 14 апреля, стало известно о смерти еще пяти жителей Томской области, заболевших COVID-19. Информация об этом появилась в среду на сайте стопкоронавирус. рф. Общее число жертв пандемии в нашем регионе возросло до 377 человек.

– По результатам патологоанатомического заключения зарегистрированы смерти от коронавирусной инфекции пяти человек. Все входили в группу риска по возрасту и хроническим заболеваниям, в числе которых гипертония, сахарный диабет, ожирение, хроническая ишемия головного мозга, анемия, инсульт, онкология и другие заболевания. Коронавирусная инфекция осложнялась двусторонней полисегментарной пневмонией, дыхательной и полиорганной недостаточностью, инфекционно-токсическим шоком, респираторным дистресс-синдромом, – рассказали в оперштабе.

Также сегодня выявлено еще 23 новых случая заражения коронавирусной инфекцией COVID-19. Таким образом, сейчас в регионе 31 734 подтвержденных случаев.

По данным оперштаба, 45 жителей Томской области выздоровели от COVID-19 за минувшие сутки. Общее число томичей, победивших "корону", выросло до 30 769 человек

Сообщается, что в коечном фонде, развернутом в регионе для лечения коронавирусных больных, свободно на текущий момент 27,1% мест. Коэффициент распространения инфекции равен 1,07.

За последние сутки в стране выявлено 8 326 заболевших новой коронавирусной инфекцией в 84 регионах, 399 пациента скончались, 9 447 выздоровели. Всего с начала пандемии в России заболели 4 666 209 человек, 104 000 скончались, 4 291 223 выздоровели.