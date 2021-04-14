Житель Томской области разбил свою машину, а потом заявил в полицию об ее угоне

Мужчина не справился с управлением и съехал в кювет, после чего оставил место ДТП и обратился в полицию с заявлением об угоне. Фото: пресс-служба УМВД России по Томской области.

Сотрудники полиции нашли в кювете разбитый автомобиль на трассе Колпашево – Белый Яр. Спустя полчаса в дежурную часть обратился житель Томской области с заявлением об угоне машины – он был в состоянии алкогольного опьянения и со свежей ссадиной на лице. Полиция выяснила, что мужчина перед этим попал в ДТП, сообщает пресс-служба УМВД России по Томской области.

По предварительной информации, житель Колпашевского района не справился с управлением и съехал в кювет, после чего автомобиль опрокинулся.

– В ходе проверки полученной информации, полицейские установили, что заявитель, управляя собственным автомобилем, попал в дорожно-транспортное происшествие, после чего покинул место происшествия и обратился в полицию с заявлением об угоне его транспортного средства, – говорится в сообщении.

Следователи возбудили уголовное дело по ч. 1 ст. 306 УК РФ за заведомо ложный донос. Максимальное наказание, которое грозит теперь мужчине – лишение свободы на срок до двух лет.