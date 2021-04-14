Автомобиль насмерть сбил мужчину на трассе в Томском районе этой ночью

На одежде мужчины не было световозвращающих приспособлений. Фото: пресс-служба УМВД России по Томской области.

Вчера, 13 апреля, около 23:50 на 86-м км трассы «Сибирь» автомобиль Volkswagen Jetta сбил пешехода. Мужчина без световозвращающих приспособлений переходил дорогу в ночное время в неположенном месте. Он скончался на месте ДТП, сообщает пресс-служба УМВД России по Томской области.

– Световозвращающих приспособлений на верхней одежде пешехода не было. От полученных травм мужчина-пешеход погиб на месте происшествия, – говорится в сообщении.

Отмечается, что личность погибшего устанавливается. Очевидцев ДТП просят обратиться в дежурную часть ОМВД России по Томскому району по телефону: 795-254.