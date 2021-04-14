Дороги, ведущие к медучреждениям, отремонтируют в Томске и Северске

За прошедшие два года в Томской области отремонтировали подъезды к десяти медучреждениям. Фото: Мария ЛЕНЦ

В Томске отремонтируют дороги, ведущие к медучреждениям, на ул. Красноармейской, Нахимова, Яковлева, Бела Куна и пр. Ленина. В Северске на ул. Транспортной и Коммунистическом проспекте. Ремонт пройдет в этом году в рамках нацпроекта «Безопасные и качественные дороги», сообщает пресс-служба обладминистрации.

– Мы должны обеспечить безопасный, а главное быстрый подъезд к медицинским учреждениям, так как от оперативности оказания помощи зачастую зависит жизнь людей, – приводятся в сообщении слова замгубернатора региона по промышленной политике Игоря Шатурного.

Уточняется, что в нормативное состояние приведут несколько участков на ул. Красноармейской в Томске: возле НИИ курортологии и физиотерапии ФМБА, областного кожно-венерологического диспансера и стоматологической поликлиники №1. На ул. Нахимова около горбольницы №3 и НИИ фармакологии и регенеративной медицины им. Е. Гольдберга. На ул. Яковлева подъезды к областному онкодиспансеру и Томской КПБ, на ул. Бела Куна – к медсанчасти №2, на пр. Ленина – к роддому им. Н. Семашко.

В Северске на Коммунистическом проспекте ремонт проведут около больничного городка медцентра №1 и консультационно-диагностической поликлиники для детей Сибирского федерального научно-клинического центра ФМБА России, на Транспортной улице отремонтируют подъезд к реабилитационному центру для детей и подростков с ограниченными возможностями.