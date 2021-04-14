Полиция нашла юного томича, который пропал два дня назад

Ранее сообщалось, что томич пропал 12 апреля: ушел из дома и не вернулся.

Сотрудники полиции установили местонахождение томича, который пропал 12 апреля. Ранее было известно, что юноша 2006 года рождения около 16:30 ушел из дома по ул. Сергея Лазо и не вернулся, сообщает пресс-служба УМВД России по Томской области в соцсетях.

– В ходе проведения поисковых мероприятий сотрудниками полиции установлено местонахождение несовершеннолетнего, он передан законным представителям. Противоправных действий в отношении него по информации, полученной сотрудниками органов внутренних дел, совершено не было. В настоящее время жизни и здоровью подростка ничего не угрожает, – говорится в сообщении.

Уточняется, что сотрудники полиции провели профилактическую беседу с семьей.