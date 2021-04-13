Цифры не лгут: Томская область вошла в число лидеров в Сибири по сельхозпроизводству

Томская область уверенно наращивает свои показатели в сфере АПК

Многие наши читатели помнят, что прошлая уборочная страда была на удивление удачной для региона. И вот объективное подтверждение этого факта. Как сообщает Томскстат, ведомство составило «Рейтинг Томской области среди регионов РФ и СФО по отдельным социально-экономическим показателям в 2020 году». Сотрудники организации отметили рост по основным направлениям развития АПК региона.

Как гласят данные статистики, производство продукции сельского хозяйства в Томской области в 2020 году по сравнению с предыдущим 2019-м увеличилось на 2,9%. Отмечается, что по этому показателю регион занял 4 место в Сибири после Красноярского края, Кемеровской и Иркутской областей.

Особенно отрадно, что томские аграрии стали вторыми в Сибири по темпам роста производства молока (103,4%) и вошли в тройку лидеров (после Республики Алтай и Красноярского края) по приросту валового сбора зерновых и зернобобовых культур (+21,5%). Скота и птицы на убой в регионе в прошлом году было произведено на 2,3% больше, чем в 2019-м.