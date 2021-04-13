Аэропорт открыл продажи билетов по направлению Екатеринбург – Томск – Улан-Удэ

Томичи могут приобрести билеты уже сейчас; рейсы по этому направлению стартуют с конца апреля. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Авиакомпания «Red Wings Airlines» начинает летную программу по направлению Екатеринбург – Томск – Улан-Удэ. Начиная с 25 апреля рейсы будут выполняться раз в неделю по воскресеньям, сообщается на сайте томского аэропорта.

– Вылет из Екатеринбурга в 00:50, прибытие в Томск в 05:15. Вылет из Томска в 06:15, прибытие в Улан-Удэ в 09:40. Вылет из Улан-Удэ в 10:40, прибытие в Томск в 12:25. Вылет из Томска в 13:25, прибытие в Екатеринбург в 14:05. Время для каждого аэропорта местное, – говорится о расписании рейсов на сайте.

Добавим, что продажа билетов уже открыта: их можно купить через сайт томского аэропорта, на сайте авиакомпании или в авиакассах города.