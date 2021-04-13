Коммунальщики Томска сегодня отмывают остановки, тротуары и бордюры

Уборка ведется на разные улицах города. Фото: пресс-служба мэрии Томска.

Томские коммунальные службы приступили сегодня к влажной уборке остановок общественного транспорта: их очищают от рекламы, надписей и грязи. Также специалисты отмывают барьерные ограждения, бордюры и тротуары, сообщает пресс-служба городской мэрии.

– Специализированные бригады с помощью моек высокого давления очищают корпусы павильонов от пыли, грязи, рекламных объявлений, надписей, приводят в порядок скамейки, урны, – говорится в сообщении.

Влажная уборка ведется на остановках по пр. Ленина и ул. Смирнова, возле вокзала Томск-1, Лагерного сада, Краеведческого музея по пр. Фрунзе.

– Сегодня днем специалисты «ТомскСАХ» отмывают тротуары по пр. Ленина, в пер. Пионерском, на ул. Набережная реки Ушайка, проезжую часть на Коммунальном мосту, пл. Южной, по пр. Ленина, Фрунзе, Кирова, Комсомольскому, ул. Нахимова, Красноармейской, Елизаровых, Пушкина, Иркутский тракт, Клюева, Дальне-Ключевской, – сообщает мэрия.

Коммунальщики также моют бордюры и барьерные ограждения. Всего сегодня задействовано 72 единицы спецтехники.