Внимание, томичи: авиаполеты в Турцию из Москвы и обратно ограничат до лета

Рейсы в Турцию до 1 июня приостановят, за исключением направлений, необходимых для участия АО "Концерн Титан-2" в строительстве атомной электростанции, вывоза российских граждан, находящихся на отдыхе на территории Турецкой Республики.

Регулярное авиасообщение с Турцией и Танзанией будет ограничено с 15 апреля по 1 июня. Об этом столичным журналистам сообщила накануне вице-премьер РФ Татьяна Голикова.

- Принято решение ограничить регулярное и чартерное авиасообщение из российских международных аэропортов в аэропорты Турецкой Республики и в обратном направлении, за исключением необходимых для участия акционерного общества "Концерн Титан-2" в строительстве атомной электростанции, вывоза российских граждан, находящихся на отдыхе на территории Турецкой Республики, а также сохранения на взаимной основе двух рейсов в неделю: Москва - Стамбул, Стамбул - Москва, - в частности, сказала Голикова.

Она уточнила, что в те же сроки будет приостановлено и авиасообщение между Россией и Танзанией на основании анализа эпидемиологических данных.

Вице-премьер подчеркнула, что полеты в Танзанию и Турцию и обратно будут возобновлены, когда ситуация с коронавирусом в этих странах стабилизируется.