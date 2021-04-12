Один из 25 центров платформы «Россия – страна возможностей» откроют в томском вузе

Томские вузы дают новые возможности своим студентам. Фото: сайт ТГУ

Как сообщает сайт Томского государственного университета, этот вуз и президентская платформа «Россия – страна возможностей» (РСВ) подписали соглашение о сотрудничестве, которое предполагает создание в вузе Центра компетенций для студентов.

Отмечается, что Центр будет поддерживать проекты по индивидуализации обучения студентов. Всего будет открыто 25 таких центров в ведущих вузах страны. Соглашение было заключено на всероссийском проектном семинаре «На одной волне с университетами» в Сочи.

В Центрах компетенций студенты смогут пройти тестирование по оценке своих навыков в лидерских и управленческих областях, получить рекомендации по их улучшению и развитию, составить индивидуальный образовательный «маршрут». По итогам прохождения индивидуальных образовательных программ студенты получат соответствующие документы, которые будут приниматься работодателями.

– Такое партнерство позволит аккумулировать разработки Томского госуниверситета по формированию и диагностике универсальных компетенций и soft skills, а также разработки по формированию навыков самоорганизации, самоопределения, осознанности, самоактуализации, то есть всего, что относится к self-компетенциям, – рассказал на подписании ректор ТГУ, врио президента РАО Эдуард Галажинский. – Сегодня и у работодателей появляются новые запросы, касающиеся soft skills и self skills, которыми должен обладать сотрудник, и мы совместно с РСВ планируем развивать эти направления.

Подписание соглашений о сотрудничестве также поможет развитию практико-ориентированного образования и формирование деловых компетенций у студентов.

– Центры компетенций помогут студентам развить свои навыки и выходить на рынок труда конкурентоспособными. Со своей стороны мы готовы предоставлять университетам всю необходимую методологическую поддержку и материалы, – прокомментировал генеральный директор АНО «Россия – страна возможностей» Алексей Комиссаров.