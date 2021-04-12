Будущее томских Черемошников: микрорайон планируют подключить к централизованному теплоснабжению

Строительство начнется после того, как будет определен источник финансирования. Стоимость комплекса работ составит около 300 млн рублей - значит, централизованного отопления жителям Черемошников придется еще подождать.

Специалисты организации «Томскгосэкспертиза» одобрили проектную документацию на строительство в Томске участка тепломагистрали № 6В и перекачивающей насосной станции для подключения домов в микрорайоне Черемошники к централизованному теплоснабжению, сообщает пресс-служба компании «ТомскРТС».

Уточняется, что над проектом тепломагистрали № 6В (ТМ-6В) общей протяженностью почти 900 м (она запланирована в двухтрубном исполнении) и перекачивающей насосной станции № 6 (ПНС-6) работали проектировщики и конструкторы компании «ТомскРТС».

- Проект получил положительное заключение государственной экспертизы, которое дает право на его реализацию. Строительство начнется после того, как будет определен источник финансирования. Стоимость всего комплекса работ составит около 300 млн рублей, –уточнил генеральный директор «ТомскРТС» Сергей Панасюк.

Напомним, власти планируют начать масштабную реновацию Черемошников, создав возможности для подключения объектов к теплу. Строительство ПНС-6 и новой тепломагистрали позволит подключить к централизованному теплоснабжению более 300 потребителей, среди которых жилые дома, объекты соцсферы и прочие потребители, запитанные в настоящее время от котельной на ул. Водяной, 80.

- Здание и оборудование котельной эксплуатируются несколько десятилетий и требуют существенных затрат и усилий для обеспечения надежной работы. Кроме того, этот локальный источник уже исчерпал свой ресурс по подключению, существующей нагрузки недостаточно для присоединения новых объектов, - подчеркнул Сергей Панасюк. - Строительство тепломагистрали и перекачивающей насосной станции позволит создать дополнительную нагрузку для подключения новых объектов 50 Гкал/час. Таким образом, суммарная нагрузка с уже существующими объектами составит 112 Гкал/час.